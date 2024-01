Der Bürgerrat erarbeitet ein Gutachten mit konkreten Handlungsempfehlungen. "Diese fließen in die parlamentarischen Beratungen ein", erklärt der Bundestag. Eine Pflicht zur Berücksichtigung gibt es aber nicht: "Was umgesetzt wird und was nicht, entscheiden am Ende aber allein die Mitglieder des Deutschen Bundestages."

Bürgerräte haben in einigen Ländern schon Einfluss aufs politische Geschehen genommen: etwa auf die Wahlrechtsreform in Kanada oder in den Niederlanden. Im katholisch geprägten Irland kam es sogar zu einer Verfassungsänderung: Dort tagte ein Bürgerrat zur gleichgeschlechtlichen Ehe und Abtreibung mit folgendem Ergebnis: Der Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe und das Abtreibungsverbot wurde aufgehoben.

"In Frankreich organisierte die Regierung in Reaktion auf die Gelbwesten-Proteste eine 'Große Nationale Debatte' – Teil dieser Debatte waren Bürgerräte, in denen unter anderem die Forderung nach einem Bürgerrat Klima formuliert wurde", weiß Miriam Hartlapp, die eine Professur für Vergleichende Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Deutschland und Frankreich besetzt. Dieser Bürgerrat habe 2020 auch sozial gerechte Vorschläge zur Reduktion von Treibhausgas-Emissionen um 40 Prozent vorgelegt, die zumindest in Teilen von der Regierung bearbeitet oder umgesetzt worden seien. "Meist durch Integration in größere Gesetzesvorhaben", so Hartlapp.