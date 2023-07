Am Samstag mussten die Feuerwehren schon mehrfach ausrücken, weil Felder und landwirtschaftliche Maschinen in Flammen aufgingen. In Staitz (Kreis Greiz) brannte ein 30 Hektar großes Feld. Das Feuer war durch einen Funkenschlag von einer Strohballenpresse ausgelöst worden. Die Maschine brannte aus.