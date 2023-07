Wo sich der Borkenkäfer einnistet, hinterlässt er großen Schaden an den Bäumen.

Grund für das Problem ist nach Angaben der Experten der Klimawandel . Durch das zu trockene und warme Sommerwetter in Verbindung mit zu milden Wintern hätten die schädlichen Käfer, im Freistaat hauptsächlich Buchdrucker, "prächtige Rahmenbedingungen".

Wir befinden uns in einer Borkenkäfer-Katastrophe biblischen Ausmaßes.

Für die Bäume dagegen, in erster Linie Fichten, sei die Lage immer bedrohlicher geworden und mittlerweile "extrem schwierig und gefährlich." Thüringenforst-Vorstand Ripken sagte, deshalb werde man sich auch hierzulande an solche Bilder wie im Harz rund um die Brocken-Region gewöhnen müssen: "Da stehen Baum-Skelette, die sich wie kahle Finger oder Knochen in die Luft recken."