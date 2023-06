In Thüringen ist die Waldbrandgefahr aufgrund der anhaltenden Trockenheit weiter angestiegen. Laut Thüringenforst gilt derzeit in vier Regionen die zweithöchste Gefahrenstufe 4. Damit können Waldgebiete gesperrt werden, vor allem mit starker Besucherfrequenz. Betroffen sind derzeit die Forstämter in Süd, Mittel- und Nordthüringen.