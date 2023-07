Trockenheit 13 Brände in 24 Stunden: Hunderte Feuerwehrleute im Einsatz

Hauptinhalt

Bei Ernterarbeiten sind in Thüringen am Samstag mehrere Felder in Brand geraten. In den Kreisen Sömmerda und Greiz wurden zwei Brände durch Erntemaschinen ausgelöst, die Feuer gefangen hatten. Insgesamt zählte die Polizei innerhalb von 24 Stunden 13 Feldbrände.