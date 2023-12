Der Weimarer Weihnachtsmarkt auf dem Markt und die Weimarer Weihnacht bei Goethe am Frauenplan sind noch bis zum 30. Dezember geöffnet.

Die Weimarer Weihnacht auf dem Theaterplatz ist sogar noch bis zum 7. Januar geöffnet.

Bildrechte: Stadt Weimar / Marcus Glahn

Die Weimarer Weihnacht bei Goethe ist in diesem Jahr erstmalig Teil des Weihnachtsmarktes. Kunsthandwerker und Töpfer bieten dort ihre Waren an. Dazu gibt es Winzerglühweinstände und regionale Spezialitäten.

Bildrechte: MDR/Christian Franke

Bei der Weimarer Weihnacht auf dem Theaterplatz steht die Eisbahn vor dem Deutschen Nationaltheater im Mittelpunkt. Sie ist täglich geöffnet. Die Hammer-Alm, Thüringer Fisch-Spezialitäten sowie andere Angebote sollen für gute Stimmung sorgen.

Öffnungszeiten Weimarer Weihnachtsmarkt ab 26. Dezember

Sonntag bis Donnerstag: 11 Uhr bis 22 Uhr

Freitag und Samstag: 11 Uhr bis 23 Uhr

Verkaufsstände bis 18 Uhr



Schließtage: 24., 25. Dezember und 1. Januar

Bis zum 29. Dezember ist der Weihnachtsmarkt Altenburg mit zahlreichen Ständen und einem Bühnenprogramm geöffnet. Die Imbiss- und Glühweinhändler laden täglich auf den Altenburger Weihnachtsmarkt ein. Lediglich am 24. und 25. Dezember bleibt er geschlossen. Abgeschlossen wird in Altenburg am 29. Dezember mit der letzten Glühwein-Party und "DJ Steve Win" von 18:30 Uhr bis 22 Uhr.

Bildrechte: Stadtverwaltung Altenburg

Öffnungszeiten Weihnachtsmarkt Altenburg nach den Festtagen

Am 26. Dezember von 14 Uhr bis 21 Uhr

Vom 27. bis 29. Dezember von 10 Uhr bis 21 Uhr.

Der Weihnachtsmarkt in Gotha, der auf dem Oberen und Unteren Markt stattfindet, endet am 30. Dezember.

Bildrechte: KulTourStadt Gotha GmbH/Bernd Seydel

Wie erstmals im vergangenen Jahr gibt es auf dem Oberen Markt in Gotha wieder eine Kunsteisbahn. Die Bahn kann mit herkömmlichen Schlittschuhen befahren werden.

Die Wochenmarkthändler sind in den Weihnachtsmarkt eingebunden: Jeweils am Donnerstag und Freitag sind die Händler an der Margarethenkirche auf dem Neumarkt zu finden.

Auf dem Eventplatz in der Parkstraße in Gotha veranstaltet der Circus Karl Buch vom 20. Dezember bis 7. Januar seinen Weihnachtscircus mit täglichen Vorstellungen um 16 Uhr, Heiligabend schon um 14 Uhr. Das Spielzelt ist temperiert. Zu sehen ist eine Weihnachtsgeschichte mit dem grimmigen Grinch. Dabei gibt es Tänzerinnnen, Steppenkamele, Clowneinlagen, Luftakrobatik, Dressureinlagen und Hochseilakrobatik.

Öffnungszeiten des Weihnachtsmarktes in Gotha

Sonntag bis Donnerstag: 11 bis 20 Uhr

Freitag und Samstag: 11 bis 21 Uhr



Am 24. und 25. Dezember bleibt der Markt geschlossen.

Am 26. Dezember ist der Markt von 14 bis 20 Uhr geöffnet.