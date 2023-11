In Thüringen müssen einige Kommunen mehr Geld für die Musik auf den Weihnachtsmärkten zahlen. In einigen Gemeinden haben sich die Gebühren sogar vervielfacht. So stiegen sie in Weimar von 1.600 Euro auf 14.000 Euro, in Gera von 2019 zu 2022 um fast 150 Prozent auf 5.200 Euro an. Grund sind höhere Gebühren für das Abspielen von Musik, welche die Rechte-Verwertungsgesellschaft Gema verlangt. Sie hatte die Fläche der Weihnachtsmärkte vielerorts noch einmal überprüft - und diese habe sich häufig als deutlich größer herausgestellt als zuvor angegeben. Die Tarife seien nicht gestiegen.