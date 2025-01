Dank fünf richtiger Zahlen und einer Eurozahl gehen die 1.359.252,70 Euro in den Landkreis Gotha. Es ist laut Thüringer Staatslotterie der dritte Großgewinn in diesem Jahr.

Bereits Anfang des Jahres hatte ein Lottospieler im Landkreis Gotha 100.000 Euro bei der Zusatzlotterie "Super 6" gewonnen. Im vergangenen März war ein Lottogewinn in Höhe von 15 Millionen Euro nach Thüringen gegangen. Im September konnte sich ein Tipper über 1,2 Millionen Euro freuen.

Lotto Thüringen bietet seinen Kunden persönliche Beratungen zum Umgang mit hohen Gewinnsummen an. Ein Sprecher sagte dem MDR: "In der Regel nehmen die Spieler bei sehr hohen Gewinnsummen (500.000 Euro und mehr) das freiwillige Angebot einer Beratung gerne an." Den Spielern wird dort beispielsweise empfohlen, den Gewinn nur im engsten Kreis bekannt zu geben.