Infos zu Anreise und Sicherheit in Gotha Anreise mit dem Pkw: An der Friedensteinkaserne gibt es keine Parkmöglichkeiten. Die Bundeswehr empfiehlt die Nutzung eines extra eingerichteten Park-and-Ride-Platzes (P+R) an der Galopprennbahn Boxberg. Von dort gibt es einen Pendelverkehr mit Bussen zur Kaserne.



Anreise per Bahn: Es gibt einen Pendelverkehr mit Bussen vom Bahnhof Gotha zur Kaserne. Außerdem wird die Nutzung der Buslinien des ÖPNV empfohlen.



Auf dem Parkplatz an der Galopprennbahn wie auch in der Kaserne finden stichprobenartige Sicherheitskontrollen bei Besuchern statt. Das Mitführen großer Rucksäcke ist untersagt.