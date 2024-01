Am größten Nato-Manöver seit Ende des Kalten Krieges werden sich in den kommenden Monaten auch Soldaten aus Thüringen beteiligen.

In das Manöver einbezogen werden laut einem Sprechers des Landeskommandos mehrere Bataillone: das Panzerbataillon 393 sowie das Versorgungsbataillon 131 aus Bad Frankenhausen, das Panzergrenadierbataillon 391 aus Bad Salzungen, das Aufklärungsbataillon 13 aus Gotha sowie das Panzerpionierbataillon 701 aus Gera. Außerdem werde das Logistikkommando der Bundeswehr mit Sitz in Erfurt an der Übung beteiligt sein.