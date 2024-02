Sie gehören zu den Elitetruppen der Bundeswehr. Ein Teil davon ist seit vielen Jahren in Gotha stationiert - das Aufklärungsbataillon 13. Sein Domizil ist die Friedensteinkaserne am südlichen Rand der Kreisstadt. Rund 500 Soldaten und Soldatinnen gehören der Einheit an. Die Aufklärer sind vergleichsweise leicht bewaffnet, ihr wichtigstes Fahrzeug ist der gepanzerte Spähwagen Fennek, zu ihren wichtigsten "Werkzeugen" gehören unbemannte Aufklärungsdrohnen.

In seiner Abschiedsrede verwies der scheidende Kommandeur Biebrach auf die zahlreichen Auslandseinsätze der Einheit in den vergangenen Jahren. Das Bataillon habe seit 1996 Soldaten und Soldatinnen für insgesamt 25 Einsätze unter anderem auf dem Balkan, in Afghanistan und in Mali gestellt, sagte er. Diese intensive Einsatztätigkeit sei ein "Ausweis der besonderen Rolle der Aufklärer" in der Bundeswehr. In den drei Jahren unter seinem Kommando habe das Aufklärungsbataillon eine zentrale Rolle in der Eingreiftruppe der Nato, der Nato Response Force, gespielt. Im vergangenen Jahr habe es als Teil der "Sperrspitze der NRF, der Very High Readiness Joint Task Force" den Kern eines multinationalen Aufklärungsbataillons gebildet.