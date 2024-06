In Geisa im Wartburgkreis ist am Donnerstagabend der westliche Teil der Stadtmauer nach der Sanierung eingeweiht worden. Innerhalb von 20 Monaten Bauzeit wurde das Bauwerk aus dem 13. Jahrhundert gesichert und neu verfugt. Insgesamt wurden 950.000 Euro in das 385 Meter lange Teilstück investiert.

Da sich der größte Teil der Mauer in Privatbesitz befindet, waren auch die Anlieger mit rund 100.000 Euro an den Kosten beteiligt. Die Stadt übernahm rund 280.000 Euro, das Land unterstützte mit rund 570.000 Euro Fördermitteln.

Gäste können nun an der Stadtmauer entlang schlendern und haben einen tollen Blick in die Rhön.

Bereits in den Vorjahren war die Stadtmauer auf knapp 300 Metern Länge an der östlichen Seite saniert worden. Für die Stadt sei der Abschluss der Arbeiten wichtig, sagte Bürgermeisterin Manuela Henkel (CDU). Geisa besteche durch seinen historischen Charme. "Gäste können nun an der Stadtmauer entlang schlendern und haben einen tollen Blick in die Rhön." An einer Stelle wurde ein Wehrturm erstmals öffentlich zugänglich gemacht.