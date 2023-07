Geisa im Wartburgkreis ist nach eigenen Angaben die erste Stadt Deutschlands mit einer vom Pipelinenetz unabhängigen Gasversorgung. Am Freitag ist in dem Ort in der Thüringer Rhön eine Flüssiggas-Anlage in Betrieb gegangen.

Aktuell ist der gut 15 Meter hohe Tank laut Betreiber mit Biogas aus Südthüringen gefüllt. Bildrechte: MDR/Andreas Rückewold