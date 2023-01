Erneuerbare Energien Studie: Windrad-Ausbau in Thüringen zu langsam

In Thüringen sind im vergangenen Jahr 23 neue Windräder in Betrieb genommen worden. Zu wenig, wie nun in einem Bericht im Auftrag des Bundesverbands Windenergie kritisiert wird. Bis 2030 will die Bundesregierung den Ökostrom-Anteil in Deutschland auf 80 Prozent steigern. Im vorigen Jahren waren es 47 Prozent.