Es ist Aushängeschild und auch Werbeträger für das Familienunternehmen Ruhlamat: das rund 120 Meter hohe Windrad am Gewerbegebiet Marksuhl. Seit 1999 hat es mehr als zehn Millionen Kilowattstunden (kWh) Strom erzeugt, so ist auf einer Anzeigentafel im Gebäude zu sehen.

Weniger Energie als zuvor verbraucht auch die Beleuchtung. In den Jahren 2015/16 hat Ruhlamat sämtliche Leuchtstoffröhren in den Fertigungs- und Montagehallen durch LED-Leuchten ersetzt. In den letzten 25 Jahren hat Ruhlamat an allen drei deutschen Standorten mehr als 1,3 Millionen Euro in erneuerbare Energien investiert, rechnet das Unternehmen vor.