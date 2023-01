Nettostromerzeugung 2022 Wie viel Erneuerbare Energie kommt aus der Steckdose?

Die Photovoltaik ist auf dem Vormarsch, aber der Anteil der Windkraft im tatsächlichen deutschen Strommix stagniert. Kohle und Gas bleiben in sonnenarmen, windstillen Phasen dominante Stromlieferanten. Was 2022 für eine schlechte CO2-Bilanz in Deutschland sorgte, so eine aktuelle Studie der Agora Energiewende. Damit habe die Bundesrepublik ihre Klimaziele verfehlt. Wir haben Ihnen hier aufgeschlüsselt, wie die Stromproduktion 2022 in Deutschland ausgesehen hat.