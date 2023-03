Die niedrigen Sparzinsen erklärt er mit dem Geschäftsmodell der Sparkasse: "Wir nehmen die Einlagen in Giro- und Sparkonten und investieren die bevorzugt in Kundenkredite. Die sind in den letzten Jahren mit einer langen Festschreibung mit niedrigen Zinsen verbunden worden." Sprich: Diese niedrig verzinsten Kredite laufen noch lange und bringen entsprechend nur geringe Einnahmen. Erträge daraus sind also kaum zu verteilen für die Bank. Hinzu kommt, dass es weniger neue Baukredite gibt. "Wir spüren aufgrund der steigenden Bauzinsen durchaus einen Rückgang der Nachfrage nach privaten Baufinanzierungen", schreibt Katrin Spindler, Chefin der Volksbank in Eisenberg, auf Anfrage von MDR THÜRINGEN.