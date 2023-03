Doch warum erhöhen die Banken die Sparzinsen so zögerlich? Wolfgang Zender ist Geschäftsführer beim Ostdeutschen Sparkassenverband. Auf der Jahresbilanz seines Verbandes begründete er die Zurückhaltung so: "Die deutschen Sparkassen und die ostdeutschen im Besonderen haben auch in der Negativzinsphase nicht oder nur ganz selten die Zinsen an ihre Kunden weitergegeben. Der Marktdruck wird aber kommen, weil die Zinsen werden weiter steigen. Und das ist auch gut so. Weil wir kommen in eine immer stärkere Konsolidierung hin zu einem normaleren Kapitalmarkt. Aber die Zeit dazu sollten wir uns auch alle nehmen."