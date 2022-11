Mit dem Zukunftszentrum will die Bundesregierung die Erfahrung der Ostdeutschen mit Wandel und Umbrüchen würdigen. Verbunden sind damit Investitionen des Bundes von bis zu 200 Millionen Euro. Entstehen soll ein wissenschaftliches Institut, das auch Begegnungs- und Veranstaltungsort sein soll. Eine Entscheidung wird 2023 erwartet. Zu den Mitbewerbern zählen Halle in Sachsen-Anhalt, Leipzig und Plauen in Sachsen sowie Frankfurt/Oder in Brandenburg.