In den Gazastreifen sind 17.000 Liter Treibstoff geliefert worden. Wie die zuständige palästinensische Grenzbehörde am Abend mitteilte, wurde der Treibstoff aus Ägypten über den Grenzübergang Rafah gebracht. Mit dem Treibstoff sollen demnach Stromgeneratoren versorgt werden, die der Aufrechterhaltung der Telekommunikation in dem dicht besiedelten Gebiet dienen. Als Reaktion auf den brutalen Großangriff der Terrororganisation Hamas am 7. Oktober hatte Israel die Zufuhr von Treibstoff in den Gazastreifen gestoppt.