Im ägyptischen Badeort Scharm el Scheich am Roten Meer beraten Vertreter aus knapp 200 Staaten zwei Wochen lang darüber, wie der Kampf gegen die Erderhitzung verstärkt werden kann. Ein Thema sind auch Finanzhilfen für ärmere Staaten. Erwartet werden schätzungsweise 40.000 Teilnehmer. Unter den rund 100 anreisenden Staats- und Regierungschefs ist neben Bundeskanzler Olaf Scholz und US-Präsident Joe Biden auch der neue britische Premierminister Rishi Sunak.



Kritik gab es im Vorfeld am Gastgeberland Ägypten. Die Organisation Human Rights Watch sieht in dem nordafrikanischen Land trotz wiederholter Kritik keinerlei Besserung bei den Menschenrechten. Auch die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Luise Amtsberg, kritisierte die Menschenrechtslage in Ägypten. Die Regierungsbeauftragte verwies auf Repressionen gegen Journalisten und Menschenrechtler.