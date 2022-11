Dresden hat das ambitionierte Ziel, schon weit vor 2050 klimaneutral zu werden. Aber bis dahin ist es noch ein langer Weg. "Da muss man für Dresden leider feststellen, dass wir immer noch auf einem hohen Niveau beim CO2-Ausstoß sind", sagt Ina Helzig, die sich im Dresdner Rathaus um den Klimaschutz kümmert. "In sechs Jahren konnte der Ausstoß von CO2 um 5 Prozent abgesenkt werden." 2018 seien 3,6 Millionen Tonnen CO2 in Dresden ausgestoßen worden. Neuere Daten liegen nicht vor.

Ina Helzig appelliert, dass jeder in seinem Verantwortungsbereich die Einsparung von CO2 konsequent umsetzen muss. Bildrechte: MDR

Als Grund für den kleinen Fortschritt nennt die Stadt Dresden, dass das 2013 beschlossene Energie- und Klimaschutzkonzept nur unzureichend umgesetzt wurde. "Nötig gewesen wären nennenswerte Beiträge zur Energieeinsparung und -effizienzsteigerung, zur Ablösung fossiler Energieträger und der Stärkung des Umweltverbundes im Verkehrsbereich", so die Stadt auf ihrer Internetseite. In dem Konzept ist die Emissionsreduktion um 41 Prozent bis 2030 vorgesehen. Deshalb seien nun verstärkte Anstrengungen nötig.

"Wie man aus den erheblichen Verzögerungen nachvollziehen kann, ist das Vertrauen bei uns in die Stadtpolitik nicht besonders groß, dass schnellstmöglich alles getan wird, um die Dresdner Bürger vor den Folgen der Klimakatastrophe zu bewahren", hatte Louise Hummel-Schröter von Parents For Future Dresden bereits im Januar den langsamen Fortschritt in der Stadt kritisiert.