Klimagipfel COP27 Das wird wichtig auf der Weltklimakonferenz in Ägypten

Seit der letzten Klimakonferenz in Glasgow habe sich kaum etwas getan, was auch mit dem Krieg in der Ukraine zu tun habe, der viele Pläne durcheinandergebracht habe, erklärt Prof. Niklas Höhne. "Aber das Klimaproblem geht nicht weg" betont der Leiter des New Climate Institute in Köln. Das habe man gerade erst wieder an Extremereignissen wie dem Hitzesommer in Deutschland oder den Überschwemmungen in Pakistan gesehen. Solche Entwicklungen werde es in Zukunft auch geben, wenn das 1,5-Grad-Ziel von Paris 2015 erreicht werde, so Höhne. Wenn nicht, wonach es derzeit aussieht, könnte die Situation "katastrophal" werden.



Sein Kollege Wolfgang Obergassel vom Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie erinnerte an das auf der Klimakonferenz 2009 in Kopenhagen gegebene Versprechen, dass ab 2020 die ärmeren Länder 100 Milliarden US-Dollar pro Jahr erhalten sollen, um sich besser an die Folgen des Klimawandels anpassen zu können. "Diese Versprechungen wurden mehrfach gebrochen, was auch die Verhandlungen in Scharm el-Scheich belasten könnte", meinte Obergassel. Nach Berechnungen der Industrieländer-Organisation OECD beliefen sich die Zahlungen 2020 auf rund 80 Milliarden Dollar, die Entwicklungsländer kommen auf eine deutlich geringere Summe.