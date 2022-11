Dazu verloren die Gletscher in den Alpen von 1997 bis 2021 rund 30 Meter ihrer Eisdicke. Auch der Eisschild Grönlands schmilzt und beschleunigt so den Anstieg des Meeresspiegels. "Im Sommer 2021 kam es in Grönland dabei zu einer nie dagewesenen Eisschmelze und dem ersten jemals aufgezeichneten Regenfall an Grönlands höchstem Punkt, der Summit Station", heißt es in dem Bericht.



Die WMO lobt aber die Europäische Union als Vorzeigeregion in Sachen Anpassung an die Folgen des Klimawandels: "Aktionspläne zum Schutz vor Hitze haben beispielsweise viele Menschenleben vor extremer Hitze gerettet." Durch die Bereitstellung wirksamer Frühwarnsysteme seien etwa 75 Prozent der in Flusseinzugsgebieten lebenden Menschen geschützt worden.



Auch bei der Eindämmung des Treibhausgasausstoßes gab es Fortschritte. In der EU sind die Emissionen von 1990 bis 2020 um 31 Prozent gesunken. Dennoch seien weitere Anstrengungen nötig, um bis zur Mitte des Jahrhunderts eine kohlenstoffneutrale Gesellschaft zu erreichen und das Pariser Klimaabkommen zu erfüllen, so der Bericht.