US-Präsident Joe Biden fand ähnliche Worte: "Finnland und Schweden sind starke Demokratien mit sehr fähigen Streitkräften". Mit Blick auf den heute beginnenden Nato-Gipfel in Madrid erklärte Biden, das westliche Militärbündnis sei "stärker, vereinter und entschlossener als jemals zuvor".

Der britische Premier Boris Johnson hat Entschlossenheit zur militärischen Stärkung der Nato-Ostflanke bekräftigt. "Falls Wladimir Putin gehofft hat, als Resultat seiner unprovozierten, illegalen Invasion in die Ukraine weniger Nato an seiner westlichen Front zu bekommen, lag er komplett falsch. Er bekommt mehr Nato", sagte Johnson beim Gipfeltreffen des Bündnisses in Madrid.

Weitere Waffenlieferungen und militärische Streitkräfte

Der Bundeskanzler hat der Ukraine außerdem weitere Waffenlieferungen in Aussicht gestellt. "Die Botschaft ist: Das werden wir so lange fortsetzen und auch so intensiv fortsetzen wie es notwendig ist, damit die Ukraine sich verteidigen kann", sagte er.

Panzerhaubitze 2000 Bildrechte: IMAGO/Sven Eckelkamp Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hatte bereits am Dienstag in Madrid angekündigt, dass Deutschland drei weitere Panzerhaubitzen 2000 in die Ukraine liefern werde.

Biden kündigt stärkere Truppen-Präsenz in Europa an