Waffenlieferungen für die Ukraine Was kann die Panzerhaubitze 2000?

Jetzt geht plötzlich deutlich mehr. Die Bundeswehr lässt sieben Panzerhaubitzen 2000, kurz PzH 2000, instandsetzen und 18 ukrainische Einsatzmannschaften daran in Deutschland ausbilden. Am vergangenen Freitag kündigte Verteidigungsministerin Lambrecht die Lieferungen an, am Dienstag begann die Ausbildung ukrainischen Soldatinnen und Soldaten auf deutschem Boden. Die Ausbildung im rheinland-pfälzischen Idar-Oberstein, welche im Normalfall vierzig Tage dauert, soll jetzt beschleunigt werden, so dass die Soldatinnen und Soldaten, in Fünfer-Teams pro Haubitze, einsatzbereit sind, noch bevor die Waffensysteme in der Ukraine eintreffen. Es kann alles so schnell gehen.