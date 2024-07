Ukraine-News Ukraine meldet Drohnen-Treffer auf russischen Langstreckenbomber

Russlands früherer Vize-Verteidigungsminister Dmitri Bulgakow ist russischen Medienberichten zufolge in Untersuchungshaft genommen worden. Wie die russische Nachrichtenagentur Tass berichtete, wurde der Armeegeneral nach einer entsprechenden Anordnung eines Moskauer Gerichts in das Untersuchungsgefängnis Lefortowo gebracht. Der 69-jährige hatte der Agentur zufolge erfolglos darum gebeten, die Untersuchungshaft im Hausarrest abzusitzen.

Bulgakow war in den ersten Monaten des Krieges in der Ukraine für die materiell-technische Sicherstellung der russischen Streitkräfte zuständig. Nach zahlreichen Pannen wurde er am 24. September 2022 entlassen. Nach Ermittler-Angaben soll unter Bulgakow ein System zur Versorgung der Truppen mit minderwertigem Proviant aus Trockenrationen zu überhöhten Preisen geschaffen worden sein. So sei etwa Rindfleisch durch Schwein und Huhn ersetzt und auch die Kalorienzahl der Versorgungspakete gesenkt worden. Bulgakow selbst habe in Saus und Braus gelebt, während die Soldaten unzureichend versorgt wurden, so die Vorwürfe.