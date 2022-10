Sieben Tanks eines Güterzuges, der in Richtung Krim fuhr, standen am Samstagmorgen nach einer Explosion in Flammen, wie auf Bildern in sozialen Netzwerken zu sehen war. Das russische Zivilschutzministerium teilte mit, dass der Brand mittlerweile gelöscht sei. Die Fahrbahn der für Russland strategisch wichtigen Brücke ist demnach an zwei Stellen eingestürzt. Die zwei übrigen Fahrbahnen seien wieder befahrbar, so das russische Verkehrsministerium.