Aber nicht alle sind kritisch. "Ich schätze Frau Merkel sehr. Ich denke, sie hat entscheidend dazu beigetragen, dass Europa funktioniert,” erklärt Jiřina, eine Passantin, die an einem kühlen Septemberabend durch die Straßen von Prag schlendert. "Ich verfolge die Politik nicht allzu sehr. Aber ich weiß, dass die Bundeskanzlerin bald in den Ruhestand gehen wird", fügt sie hinzu.

Merkel, die Wissenschaftlerin

Vojtěch Kuchař aus dem fünften Stadtbezirk hat ganz andere Assoziationen. "Sie hat hier eine Zeit lang studiert, sie hat eine Verbindung zu diesem Land. Ich mochte sie. Sie war einzigartig und furchtlos", sagt er. Er bezieht sich auf die Zeit, als die heute mächtigste Politikerin der Welt "nur" eine Spitzenwissenschaftlerin aus der DDR war, die in den 1980-ern am Institut für Organische Chemie und Biochemie in Prag ihre Promotion abschloss.

"Sie ist eine langjährige Freundin von uns, eine ehemalige Studentin meines Mannes", sagte vor drei Jahren Milena, die Frau des inzwischen verstorbenen Quantenchemikers Rudolf Zahradník. "Wir sehen uns, wann immer es möglich ist. Aber Sie wissen ja, sie ist furchtbar beschäftigt", sagte Zahradnikova lachend. Es war Herbst 2018 und Tschechien feierte Hundert Jahre Unabhängigkeit – also kam Merkel zu Besuch und traf sich mit prominenten Politikern, doch dann eilte sie in die Akademie der Wissenschaften, wo eine Konferenz stattfand. Joachim Sauer, Merkels Ehemann, hielt dort einen wissenschaftlichen Vortrag. Angela Merkel mit dem tschechischen Präsidenten Miloš Zeman. Nach solchen politischen Spitzentreffen besuchte die Kanzlerin gelegentlich auch das Prager Institut, an dem sie in den Achtzigern als Doktorandin tätig war. Bildrechte: imago/CTK Photo

"Sie fühlt sich unglaublich wohl bei uns,", sagt Milena Zahradníková. An die Zeit der Bundeskanzlerin im damals kommunistischen Prag erinnere sich jeder gern, sagt sie. "Sie war gut, das hat mein Mann immer gesagt, sie war eine gute Wissenschaftlerin. Klug und logisch. Alle mochten sie sehr, sie hat sich hier gut eingefügt", fügte Zahradníková hinzu.

Merkels Tschechischkenntnisse: "Ein Schnitzel, bitte!"

Es ist eine nette Anekdote, aber nach Ansicht von Martin Jonas, dem Auslandskorrespondenten des Tschechischen Fernsehens in Berlin, wurde Merkels Beziehung zu Prag und Tschechien überschätzt. "Es hat sich nie in etwas Anderem als in unbedeutenden Kleinigkeiten manifestiert. Zum Beispiel, dass sie ein Schnitzel auf Tschechisch bestellen kann", argumentiert Jonáš, der Merkels Kanzlerschaft genau verfolgt: Im Oktober erscheint sein neues Buch mit dem Titel "Phänomen Angela Merkel: Porträt einer Ära".