Restriktives Abtreibungsgesetz in Polen Zum Schwangerschaftsabbruch nach Deutschland

Das Statistische Bundesamt erfasst für den Eingriff keine Nationalität – nur ob der Wohnort im Ausland liegt. In Sachsen war das im Jahr 2016 30 Mal der Fall, 2019 16 Mal, für 2020 wurden wieder 27 Abbrüche gezählt. Zum Vergleich: In Brandenburg waren es im vergangenen Jahr 232, in Berlin 191. Der Landkreis Görlitz schreibt auf Anfrage von MDR AKTUELL: "In der Regel bleiben die Frauen aus dem Ausland eher Einzelfälle in den Beratungsstellen unseres Landkreises."