Im Flüchtlingskonflikt mit Belarus sind am Donnerstag neue Sanktionen der Europäischen Union in Kraft getreten. Die EU veröffentlichte eine Liste mit insgesamt 28 Verantwortlichen und Organisationen. Sie wirft ihnen vor, Belarus bei der Schleusung von Migranten an die europäischen Außengrenzen zu unterstützen. Auch die USA, Großbritannien und Kanada kündigten in Absprache mit der EU neue Sanktionen an.