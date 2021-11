Lage an polnisch-belarussischer Grenze immer dramatischer

Unklar ist weiterhin, wie es mit den 2.000 Menschen weitergeht, die in einer Lagerhalle in Brusgi an der Nähe der Grenze zu Polen untergekommen sind. Die Sorge vor einem Corona-Ausbruch in der provisorischen Schlafstätte ist groß. Ein Team der Weltgesundheitsorganisation ist derzeit in Belarus. WHO-Regionaldirektor Hans Kluge besuchte am Montag die Unterkunft und sicherte Medikamente und Hilfsgüter etwa zur Behandlung chronischer Krankheiten zu.

Seit Wochen halten sich in Belarus Tausende Migranten auf, um über das Land in die EU zu gelangen. Polen und die baltischen Länder sichern die EU-Außengrenze, weshalb viele Menschen in dem Land festsitzen. Die Europäische Union beschuldigt Lukaschenko, in organisierter Form Migranten aus Krisenregionen an die EU-Außengrenze gebracht zu haben, um Druck auf den Westen auszuüben.