Vor Präsidentenwahl Freispruch für tschechischen Ex-Premier Babis

Der Prozess gegen Tschechiens Ex-Premierminister Andrej Babis endet mit einem Freispruch. Das Gericht in Prag entschied, Babis habe sich nicht der Beihilfe zum Betrug mit EU-Fördergeldern schuldig gemacht. In wenigen Tagen wird in Tschechien ein neuer Präsident gewählt – auch Babis tritt an und liegt laut Umfragen derzeit auf dem ersten Platz.