Welche Babiš-Geschäfte wurden von "Pandora Papers" enthüllt? Der tschechische Ministerpräsident Andrej Babiš (ANO-Partei) hat über seine Offshore-Firmen heimlich Luxusimmobilien an der französischen Riviera gekauft, darunter das luxuriöse Chateau Bigaud. Über Mittelsmänner in Panama tätigte er versteckte Finanztransaktionen in Höhe von 15 Millionen Euro. Dies geht aus den "Pandora Papers" hervor, die am Sonntagabend veröffentlicht wurden. Einige Experten sind der Meinung, dass es sich bei den Geschäften um Geldwäsche handelt. Darüber hinaus hat Babiš in keiner der Vermögenserklärungen, die er nach seinem Eintritt in die Politik jährlich ausfüllen musste, seine Beteiligungen an den Unternehmen angegeben.