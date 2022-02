In der Nacht hatte Russlands Präsident Putin in einer Fernsehansprache gesagt, Ziel sei der Schutz der Menschen, die seit acht Jahren einem "Völkermord" ausgesetzt seien. Man wolle die Ukraine nicht besetzen, sondern sie "entmilitarisieren und entnazifizieren". Putin forderte das ukrainische Militär auf, die Waffen niederzulegen. Er warnte den Westen vor einer Einmischung in den Konflikt. Die Anführer der sogenannten Volksrepubliken Luhansk und Donzek hatten Putin zuvor um Hilfe gebeten. Begründet wurde das mit angeblichen Angriffen der ukrainischen Armee.

Flucht vor dem Krieg: Autos stauen sich in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Bildrechte: dpa

Weltweit löste der russische Angriff auf die Ukraine Entsetzen aus. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) warnte in einer Presseerklärung Russlands Präsident Putin und appelierte gleichzeitig an ihn, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Später sagte Scholz in Berlin, in enger Absprache mit den internationalen Partnern der Nato und der EU werde man noch heute harte Sanktionen beschließen. Für diese Aggression zahle Putin einen bitteren Preis. Scholz hatte der Ukraine am Morgen seine volle Solidarität zugesichert und von einem "eklatanten Bruch des Völkerrechts" gesprochen.