Und es ist ein aufwendiges Geschäft - unkritisches und ungeprüftes Weiterleiten ist einfacher. Wer war es, der einen Kindergarten beschossen hat beziehungsweise hat das überhaupt stattgefunden und wenn ja, wo? Mühselig durchsuchen in diesen Tagen Redaktionen in der Fülle der Materialien nach Hinweisen, um sich am Ende ein gesichertes Bild machen zu können, das am Ende vielleicht nur ein paar Stunden Bestand hat.

Wurde das Material retuschiert, gibt es Hinweise auf das Erstelldatum oder Geodaten, sind früher ähnliche oder gar identische Bilder beziehungsweise Personen schon einmal auffällig geworden? Für den Außenstehenden ist es mitunter nicht so leicht erkennbar, ob ein Facebook-Video oder Twitter-Foto echt ist. Aber ein Versuch ist es allemal wert.

Zum Beispiel lässt sich über die Rückwärtssuche von Google Bilder innerhalb von Sekunden feststellen, ob ein Foto schon einmal in einem anderen Zusammenhang veröffentlicht wurde. Dazu das Bild herunterladen, in der Bildersuche auf den kleinen Fotoapparat klicken, das Bild wieder hochladen und … staunen. Auch Amnesty international bietet für Youtube-Videos ein Tool an, das die Geschichte eines hochgeladenen Videos nachvollziehbar macht.

Wer berichtet eigentlich noch aus der Ukraine?

Die Zahl der unabhängigen Journalisten, die direkt vor Ort sind, ist natürlich überschaubar geworden. Einige wenige Kollegen deutscher Medien sind noch vor Ort. Viele Berichterstatter haben sich und ihre Familien verständlicherweise in Sicherheit gebracht, halten aber Kontakt zu den Menschen vor Ort, die sie kennen.

Also zu jenen, die sie unter normalen Umständen auch befragt hätten. Den Bürgermeister, die Lehrerinnen, Professoren, Sportler oder den Händler um die Ecke. Prof. Martin Löffelholz vom Lehrstuhl für Medienwissenschaft an der TU Ilmenau war früher auch in verschiedenen Kriegs- und Krisenregionen dieser Welt im Einsatz.

Auch "embedded" (zu deutsch: eingebettet), wie wir seit dem Irak-Krieg wissen, also an vorderster Front dabei, aber deshalb eben auch dicht an den Menschen dran. So lange aber die modernen Informationskanäle noch stehen, sollte man heutzutage vielleicht doch auf dieses Risiko verzichten, so Löffelholz. Er rät deshalb ambitionierten Youtubern, Bloggern und Nachwuchsreportern dringend davon ab, ins Kriegsgebiet zu reisen, um vielleicht live und in Farbe für die Follower zu berichten.

Wer die entsprechende Ausbildung und Erfahrung nicht hat, wer die Sprache nicht spricht, kann schnell mit dem eigenen Leben bezahlen. Prof. Martin Löffelholz, Lehrstuhl für Medienwissenschaft an der TU Ilmenau