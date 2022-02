Auch der militärischen Offensive am Morgen des 24. Februar gingen gut vorbereitete Desinformationskampagnen voraus. Die Arbeitsgruppe "EU vs. Disinfo" hat in den vergangenen sechs Monaten Inhalte mit Ukraine-Bezug analysiert, die von russischen Staatsmedien, von anderen Kreml-nahen Publikationen sowie von offiziellen diplomatischen russischen Twitter-Accounts veröffentlicht wurden.

Diese vier konkreten Schlagworte wertete die Arbeitsgruppe unter anderem nach ihrer Häufigkeit aus: Die Ukraine als "Nazi"-Staat, ein "Genozid" an der russischen Bevölkerung in der Ukraine, der Einsatz "chemischer Waffen" seitens der Ukraine sowie das Schlagwort "atomar" in Bezug auf Russlands Besitz atomarer Waffen. Mit Beginn des Jahres 2022 und bis zum Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine stieg vor allem die Verwendung der Formulierung "Nazi" in Bezug auf die Ukraine stark an.

Die Häufigkeit des Schlagwortes "atomar" in russischen Desimformationskampagnen seit August 2021. Bildrechte: EU vs. Disinfo

Diese Erzählung streuten die untersuchten Medien am häufigsten, wie aus der grafischen Auswertung der Arbeitsgruppe hervorgeht. Kurz vor der militärischen Offensive Russlands wurde ebenfalls die Behauptung eines "Genozids" in der Ukraine sehr häufig bedient. Die Geschichte über "chemische Waffen" zum Einsatz gegen die russische Bevölkerung in der Ukraine wurde einerseits vor allem im Dezember 2021 eingesetzt und andererseits ab dem 3. Januar immer häufiger verbreitet. Außerdem hätten die russischen Staatsmedien seit November 2021 verstärkt über Russlands Atomwaffen berichtet, wie ebenfalls aus einer grafischen Darstellung hervorgeht.

Die Häufigkeit der Schlagworte "Nazi" "Genozid" und "chemisch" in russischen Desimformationskampagnen seit August 2021. Bildrechte: EU vs. Disinfo

Desinformationskampagnen funktionieren in Teilen der russischen Bevölkerung