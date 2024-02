Die Machthaber in Transnistrien verwiesen in ihrem Appell an Moskau auch auf russische Staatsbürger, die in dem Gebiet lebten. Laut russischer Militärdoktrin sind Einsätze der Armee auch außerhalb des eigenen Staatsgebiets erlaubt, wenn es um den vermeintlichen Schutz russischer Staatsbürger geht. Zurzeit hat aber auch der Kreml Transnistrien nicht als eigenen Staat anerkannt.