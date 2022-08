Der Kosovo will geplante Neuerungen bei Kontrollen an der Grenze zu Serbien 30 Tage lang aussetzen. In Zusammenarbeit mit internationalen Bündnispartnern verspreche seine Regierung, die Maßnahmen auszusetzen, teilte Ministerpräsident Albin Kurti in der Nacht zum Montag bei Twitter mit. Voraussetzung sei, dass alle Barrikaden entfernt und die komplette Freizügigkeit wiederhergestellt würden.