In Brüssel scheint man allmählich auch offiziell an der serbischen "EU-Perspektive" zu zweifeln. In einem Ende Februar verfassten Bericht des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten des Europäischen Parlaments wird "ernsthafte Besorgnis" wegen des mangelnden "Rechts auf freie Meinungsäußerung und der Unabhängigkeit der Medien" geäußert. Man stellte in serbischen Medien unter anderem "beleidigende Sprache, Einschüchterung und selbst Hassreden" fest.