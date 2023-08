Nach den heftigen Regenfällen in Österreich und Slowenien, gab es auch in Kroatien Überschwemmungen. Behördenangaben zufolge stand das Wasser in den Flüssen Save, Drau und Mur am Montag so hoch wie noch nie. In Rugvica an der Save nahe Zagreb, in Botovo an der Drau und Mursko Sredisce und Gorican an der Mur sei der Ausnahmezustand ausgerufen worden.