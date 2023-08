Nach den starken Regefällen und Überschwemmungen in Slowenien herrscht weiter Sorgen wegen möglicher Erdrutsche. Der Geologische Dienst Sloweniens teilte nach Angaben der slowenischen Nachrichtenagentur STA mit, die Wasserpegel an den Flüssen gingen zwar teils zurück oder blieben stabil, die hohe Bodenfeuchtigkeit mache Erdrutsche aber derzeit wahrscheinlicher.

Der Geologische Dienst rief die Bevölkerung deshalb auf, besonders aufmerksam auf Veränderungen am Boden, an Gebäuden und an Hängen zu achten.

Viele Menschen befinden sich momentan in provisorischen Notunterkünften. Nach einem Dammbruch hatte es Überschwemmung am Fluss Mur gegeben. Deshalb mussten am Samstagabend 500 Menschen aus dem Dorf Dolnja Bistrica im Osten des Landes evakuiert werden. Wegen drohender Erdrutsche wurden zudem 110 Menschen bei Koroska Bela und entlang des Flusses Meza nahe der Grenze zu Österreich in Sicherheit gebracht. Am Vortag hatte es bereits in vielen Orten Erdrutsche gegeben.