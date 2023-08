In Hohenstein-Ernstthal ist am Donnerstag ein Auto von einem Ast getroffen worden. Der Ast war vom starken Wind abgerissen worden. Es entstand erheblicher Schaden. Katja Hohenhausen von der Polizeidirektion Zwickau sagte MDR SACHSEN: "Ein 45-Jähriger war mit seinem Pkw von der Autobahn 4 kommend auf der Limbacher Straße unterwegs, als plötzlich ein Ast von einem am Fahrbahnrand stehenden Baum abbrach und auf das Fahrzeug fiel." Der Ast habe die Windschutzscheibe des Pkw durchschlagen und einen Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro verursacht. Glück im Unglück: Weder der Fahrer, noch seine 66-jährige Beifahrerin und zwei im Auto mitfahrende Kinder wurden bei dem Unfall verletzt, so die Polizeibeamtin.

Für den gesamten Freistaat hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnertag vor Sturm gewarnt.

Die Amtlichen Warnungen des Deutschen Wetterdienstes für Sachsen können Sie hier nachverfolgen.

Urlauber am Fichtelberg mussten sich am Donnerstag wetterfest anziehen. Es stürmte und war ziemlich frisch. Bildrechte: Bernd März

Schäden hinterließ das Sturmtief namens Xan auch in der gesamten Region Zwickau, wo Feuerwehren zu mehreren Einsätzen nach umgestürzten Bäumen ausrücken mussten. Laut Polizeidirektion Chemnitz traf in Frankenberg in Mittelsachsen ein umgestürzter Baum einen Strom- und Telefonmast.

Auch auf dem Fichtelberg kämpften Sommerferiengäste bei unwirtlichem Wetter und nur zehn Grad Celsius gegen Sturmböen an. Nach Auskunft der Betreiber stand die Schwebebahn am Fichtelberg wegen des Wetters still. Auf der Website hieß es dazu: "Bei Gewitter oder starkem Wind kommt es zur Unterbrechung im Fahrbetrieb." Auch die Fly-Line blieb aus Sicherheitsgründen am Donnerstag geschlossen.

Sommerferiengäste mussten am Donnerstag dieses Hinweisschild an der Schwebebahn in Oberwiesenthal lesen. Der Wind war zu stark, als dass die Gondeln die 1.175 Meter lange Strecke sicher hoch auf den Berg schweben konnten. Bildrechte: Bernd März

Wind flaut ab, Wetter bleibt unbeständig

Laut MDR-Wetterbericht hat sich der Wind bis Freitagmorgen abgeschwächt. Am Wochenende soll das Wetter unbeständig und häufiger stark bewölkt bleiben. Über das Vogtland ziehen weitere Schauer nach Sachsen herein. Die Vorhersage des DWD für Westsachsen und das Erzgebirge ab Freitagmittag klingt ungemütlich mit Gewittern, Starkregen und Hagel: