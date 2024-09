Ukraine-News Russland meldet massive Drohnenangriffe und Schäden in Moskau

08:10 Uhr | Russland meldet Abwehr von 144 Drohnen

Russlands Luftverteidigung hat nach eigenen Angaben binnen eines Tages 144 Drohnen der Ukraine in neun russischen Regionen zerstört. 72 davon seien über der Grenzregion Briansk abgewehrt worden, 20 über der Region Moskau, 14 über der Grenzregion Kursk, 13 über der zentralen Region Tula und 25 weitere in fünf anderen Teilen Russlands. Der zwischenzeitlich unterbrochene Flugverkehr an den Moskauer Flughäfen Domodedowo, Schukowski und Wnukowo läuft laut russischer Luftfahrbehörde wieder.

07:05 Uhr | Zwei Tote bei Brand russischer Ölpipeline

Bei einem Brand an einer Ölpipeline in der russischen Region Orenburg sind nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Tass zwei Menschen ums Leben gekommen. Offen blieb zunächst, ob das Feuer durch Kampfhandlungen oder Sabotage ausgelöst wurde, oder es möglicherweise ein Unfall war. Auch der genaue Zeitpunkt ist unklar, wann das Feuer ausbrach. Unbestätigte Meldungen über den Vorfall gab es bereits am Montag auf einigen russischen Telegram-Kanälen.

04:31 Uhr | Russland meldet Drohnenangriff auf Moskau

Die russische Luftabwehr hat in der Nacht zum Dienstag nach eigenen Angaben einen großangelegten Drohnenangriff abgewehrt. Insgesamt wurden mehr als 70 ukrainische Drohnen abgeschossen, darunter allein 59 in der an die Ukraine grenzenden Region Brjansk, wie Regionalgouverneur Alexander Bogomaz auf Telegram erklärte. Es habe dort weder Verletzte noch Sachschäden gegeben.

In der Umgebung Moskaus wurden elf Drohnen abgefangen, darunter in den Bezirken Ljubertsy, Ramenskoje und Podolsk. Laut Bürgermeister Sergej Sobjanin gab es an den Absturzstellen der Trümmer zunächst keine Verletzten, jedoch brach im Stadtteil Ramenskoje nach einem Drohnenabsturz ein Feuer in einem Wohnhaus aus. Bei einem weiteren Drohnenangriff auf die russische Hauptstadt wurde nach Angaben des Gouverneurs der Region Moskau, Andrej Worobjow, eine Frau getötet und ein weiterer Zivilist verletzt. Weitere Details sind zunächst nicht bekannt.