Ukraine-News Russland in Donezk weiter auf dem Vormarsch

Bundeskanzler Olaf Scholz hat Forderungen nach einem Stopp der Waffenlieferungen an die Ukraine zurückgewiesen. Es sei keine Lösung, einfach die Hilfe einzustellen, sagte der SPD-Politiker am Montagabend bei einem Bürgerdialog in Bremen. "Die Ukraine wäre dann auch weg", warnte er angesichts entsprechender Forderungen etwa aus dem AfD- und BSW-Lager.



Gleichzeitig müsse man überlegen, wie man einer Friedenslösung näherkomme. Darum bemühe man sich diplomatisch. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sei dafür, zu einer nächsten Konferenz auch Russland einzuladen. Die Bundesregierung hatte zuvor betont, dass sich nichts an der Position geändert habe, dass man die Ukraine so lange wie nötig militärisch unterstützen wolle.