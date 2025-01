Ukraine-News Fahnenfluchten in der Ukraine massiv gestiegen

In der Ukraine ist die Zahl der Fahnenflüchtigen massiv gestiegen. Statistiken der ukrainischen Generalstaatsanwaltschaft zufolge wurden 2024 mehr als 22.000 Fälle von Desertion registriert. Hinzu kämen noch mehr als 62.000 Fälle von eigenmächtigen Fernbleiben von der Truppe. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das eine Verdreifachung der Desertionen und eine Verzehnfachung beim eigenmächtigen Fernbleiben. Den Angaben zufolge wurden damit seit Kriegsausbruch fast 120.000 Fälle von Fahnenflucht registriert. Beobachter gehen von einer hohen Dunkelziffer aus.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte in einem kürzlichen Interview von einem Rückgang von Fahnenfluchten und unerlaubtem Fernbleiben im Oktober und November gesprochen. Die Daten der Generalstaatsanwaltschaft verzeichnen für Dezember jedoch einen massiven Anstieg der Zahlen und nur einen Rückgang bei den Desertionen. Nach Angaben von Selenskyj stehen in der ukrainischen Armee aktuell 980.000 Soldaten unter Waffen.

Laut Schätzungen der ukrainischen Parlamentsabgeordneten Anna Skorochod sind seit der Mobilmachung rund 1,2 Millionen wehrpflichtiger Ukrainer illegal ins Ausland geflohen. Täglich kursieren in sozialen Netzwerken neue Videos mit Jagdszenen nach Wehrpflichtigen und Prügeleien mit Rekrutierern in ukrainischen Städten. Einem Bericht der Washington Post zufolge konnte die ukrainische Armee trotz verschärfter Gesetze und allgegenwärtiger Werbung für den Militärdienst im Vorjahr nur gut 200.000 neue Soldaten einziehen. Die russische Seite soll zur gleichen Zeit mehr als das Doppelte neuer Soldaten gezogen haben.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird heute in Deutschland erwartet. Selenskyj sagte in seiner abendlichen Video-Ansprache, er werde an einem Treffen auf dem US-Stützpunkt Ramstein teilnehmen. Es ist das letzte Mal vor dem Amtsantritt des künftigen US-Präsidenten Donald Trump, dass die sogenannte Ukraine-Kontaktgruppe zusammenkommt. Erwartet werden Politiker und Militärs aus rund 50 Ländern, darunter Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und Nato-Generalsekretär Mark Rutte.