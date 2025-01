Russland hat nach eigenen Angaben in der Nacht 15 ukrainische Drohnen über verschiedenen Regionen des Landes abgeschossen. Acht seien über Rjasan, sechs über Kursk und eine über Belgorod unschädlich gemacht worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Zudem seien zwei Seedrohnen im Schwarzen Meer getroffen worden. Laut dem Gouverneur von Rjasan, Pawel Malkow, gab es in seiner Region keine Verletzten. Die Schäden würden noch erfasst.

Bildrechte: picture alliance / Anadolu | Wolfgang Schwan

Die ukrainischen Behörden haben angesichts der sich nähernden russischen Truppen alle Kinder aus der frontnahen Stadt Pokrowsk im Osten des Landes in Sicherheit gebracht. Wie der Leiter der lokalen Militärverwaltung, Serhij Dobrjak, sagte, sind im Landkreis Pokrowsk noch etwa 10.000 Menschen verblieben, davon 7.000 in der Stadt selbst. "Kinder gibt es gar keine mehr in der Gemeinde, sie sind alle weggefahren." Vor Beginn des Krieges lebten in der Bergarbeiterstadt im Gebiet Donezk etwa 60.000 Menschen.