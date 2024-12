Ukraine-News Massive russische Drohnenangriffe erschüttern die Ukraine

Ein Drohnenangriff auf die russische Grenzregion Belgorod hat eine Stromleitung beschädigt. Wie Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow auf Telegram mitteilte, sind mehrere kleine Ortschaften ohne Strom. Der Angriff, der dem Landkreis Graiworon galt, wurde der ukrainischen Luftwaffe zugeschrieben. In der gesamten Region Belgorod wurde vorübergehend Luftalarm ausgelöst. Graiworon liegt unmittelbar an der Grenze zur Ukraine und ist seit Beginn des Konflikts immer wieder Ziel von Angriffen gewesen.

Das russische Militär hat am späten Abend erneut massive Drohnenangriffe auf die Ukraine durchgeführt. Laut der Agentur Ukrinform flogen Kampfdrohnen in Gruppen aus verschiedenen Himmelsrichtungen ein, was in mehreren Regionen Luftalarm auslöste. Aufgrund der ständig wechselnden Flugrichtungen war das Ziel der Angriffe zunächst unklar.