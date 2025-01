Ukraine-News Drohnenangriffe nahe AKW Saporischschja

Die Hilfsorganisation "Save the Children" hat einen deutlichen Anstieg russischer Angriffe auf Bildungseinrichtungen in der Ukraine beklagt. 2024 seien 576 Schulen, Kindergärten und Universitäten beschädigt oder zerstört worden – mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr, teilte die Organisation in Berlin mit. Die Zahlen basieren auf UN-Berichten, die anlässlich des Internationalen Tages der Bildung am 24. Januar veröffentlicht wurden.

Florian Westphal, Geschäftsführer von "Save the Children" in Deutschland, forderte die internationale Gemeinschaft auf, den Wiederaufbau des ukrainischen Bildungssystems finanziell zu unterstützen. Laut einer Umfrage der Organisation erhalten 75 Prozent der Kinder in besonders betroffenen Regionen fast ausschließlich Fernunterricht, viele Eltern trauten sich nicht, ihre Kinder in die Schule zu schicken. "Save the Children" hat nach eigenen Angaben bislang mehr als 259.000 Kinder und Jugendliche mit Bildungsangeboten in der Ukraine unterstützt.