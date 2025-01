Ukraine-News Trump droht Putin mit hohen Zöllen bei Fortgang des Kriegs

Der neue US-Präsident Donald Trump hat Kreml-Chef Wladimir Putin mit hohen Zöllen auf russische Produkte gedroht, sollte dieser nicht in ein Abkommen zur Beendigung des Ukraine-Kriegs einwilligen. Wenn nicht bald ein "Deal" zum Ende des Kriegs gemacht werde, "habe ich keine andere Wahl als Steuern, Zölle und Sanktionen auf alles zu verhängen, was von Russland an die Vereinigten Staaten verkauft wird", schrieb Trump in seinem Onlinenetzwerk Truth Social. Zuvor hatte er Putin bereits mit einer Verschärfung der Russland-Sanktionen gedroht.

Die britische Royal Navy hat eigenen Angaben zufolge ein "russisches Spionageschiff" im Ärmelkanal aufgegriffen und eskortiert. Das Schiff sei bereits vor einigen Wochen in britischen Gewässern über kritischer Unterwasserinfrastruktur aufgefallen und gewarnt worden, teilte das Verteidigungsministerium in London mit. In den vergangenen Wochen hatten mutmaßliche Sabotageakte durch die russische Schattenflotte an Kabeln und Leitungen in der Ostsee für Aufsehen gesorgt.